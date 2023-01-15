2022九合一選舉綠營慘敗，賴清德參選黨主席選擇巡迴全台傾聽基層聲音。但民眾黨發言人楊寶楨今(15日)在《新聞大白話》節目強調，賴清德在台南本命區帶著市長黃偉哲等一同鞠躬道歉，但其實網路民調顯示大多數人對民進黨改革、處理黑金沒有信心，賴甚至連高嘉瑜跟王世堅被同黨人罵都快擺不平了。而高嘉瑜也要思考，要繼續用民進黨的黨籍去選下一屆立委的話，要怎麼樣重新讓這些黨員再信任、相信她的聲音？

楊寶楨表示，賴清德台南這一場，他是在展現(這是)他的本命區、他的大本營，他是非常有實力、非常有勢力的一個人，喊水會結凍這樣。我都可以這樣市長直接跟你鞠躬道歉了，大家要相信我，我在台南可以這樣做，我在全國也可以做得到，我可以大刀闊斧去進行很多改革。

「包含像他們內部，英系應該是要大換血啦！」楊寶楨指出，在改朝換代的狀況下，賴清德一定不會去信任「前朝」的人。賴清德跟小英之前很多的恩恩怨怨，雖然在當總統跟副總統的時候，好像有弭平了大部分的傷痕，但其實並沒有完全地復合。所以這件事情就會變成之後，賴清德他在安排人馬的時候，對英系就不能做太多的布局。

楊寶楨強調，現在有一個狀況是，像賴清德說他要去查辦黑金，現在大多數的網路民調，都顯示有九成甚至更高的人，對這個是沒有信心的，對民進黨喊說要來查辦黑金這件事情，是完全沒有信心的。因為這已經是太久太久，盤根錯節的一個利益糾纏，你說現在換一個人，就真的能夠把它完全剷除嗎？其實是非常困難的。

「現在賴清德面臨到的是他的內部，你看光高嘉瑜跟王世堅，他都快要擺不平了。」楊寶楨直言，這些內部的民怨，到底該怎麼樣去把它壓制下來？甚至比較好的是去做一個解決？高嘉瑜現在被罵成這樣，包含連在台南那一場，都很多人在罵高嘉瑜。有些人就覺得不要再罵高嘉瑜，這樣很難看，把民進黨的家醜都外揚出去了，大家何必呢？但這是少部分的聲音，大多數還是在罵高嘉瑜。

楊寶楨認為，高嘉瑜最終還是得去面對，如果是執政黨同事這樣罵她真的大可不必；但如果今天面對到的是民進黨的黨員、支持者對她有這樣的聲音，甚至直接罵她背骨、下台，那她真的應該自己要去思考一下，如果妳要繼續用民進黨的黨籍去選下一屆立委的話，妳還站得住腳嗎？妳要怎麼樣讓這些黨員重新再信任妳，重新聽進去妳的聲音？這都是未來她要面對的狀況？