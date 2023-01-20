副總統賴清德18日就任新科民進黨主席，但選前巡迴座談曾發生綠委高嘉瑜被黨員嗆的插曲，賴卻說「若繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍」。前立委郭正亮19日在《大新聞大爆卦》節目強調，賴清德就是擺明了很容易被深綠綁架，政論節目深綠鬥淺綠、黨員座談都也不敢管，也不敢站在比較高的高度講話，那就會得罪淺綠，難道只拿到深綠的票會當選？怎麼可能？若不站在有高度的立場講公道話，賴清德就得準備落選。

「你作為民進黨主席，你影響不到政論節目討論的題目，我才不相信！」郭正亮表示，你難道不能跟他說，這個我們黨內的問題，就不要討論了！「簡單講就是你不敢得罪深綠嘛！」你如果再維持這種不敢得罪深綠的樣子，比如說高嘉瑜去出席黨員座談，你讓她在那邊被K得滿頭包，你一點都不緩頰，也不站在一個有高度的立場，講一些公道話，「那你就準備落選吧！」

郭正亮強調，你就是擺明了很容易被深綠綁架。政論節目在檢討、深綠的鬥淺綠，你就不敢管，然後黨員座談你也不敢管，也不敢站在比較高的高度講話，「那你就得罪淺綠吧！難道只拿到深綠的票，你會當選？怎麼可能嘛！」

「這個只會讓人家看破手腳說：看，你就是不敢得罪深綠！那你這樣怎麼選總統？」郭正亮指出，黨主席現在真的要進入行動表現的階段，請用白話文講話，不要講文言文，不然你就被蔡英文同化了，「我過去聽不懂蔡英文講話，都要問侯漢廷什麼意思？現在又聽不懂賴清德講話，還要問侯漢廷什麼意思？（主持人馬千惠大笑）」還有什麼意思？就是希望你當一個講大白話的黨主席嘛！

馬千惠問，他為什麼不直接說？郭正亮說，如果繼續糾纏在這種語境裡面，你就不會得分，那就是你的問題，你怎麼沒有看清楚你的困境？「你就是要拿關刀出來嘛！一大堆蜘蛛網，要砍一砍嘛！這個很現實的啦，民調立刻就出來了。」