副總統、民進黨主席賴清德初二（23日）專程赴南港信天宮發新年福袋，與當地選區立委高嘉瑜合體，引發現場轟動。高表示，這是賴第三度來到此廟，這三次都有她陪同，前兩次更是為了幫她選立委助陣及當選後謝票，突顯了賴重情守信及對南港鄉親的重視。雙方密切情誼藏不住，掀起綠營支持者內鬨，有人表達支持，但也有人怒嗆高「真會蹭」、「即便賴提名妳，妳也是不會再當選的，但妳會幫賴敗票！」

高嘉瑜日前在臉書發文表示，初二這天是賴清德第三度到南港舊莊福德宮及南港信天宮，第一次是她參選立委時，賴陪她一起參香拜訪，並允諾她當選後會再來謝票，賴不僅說到做到、履行承諾，第二次到廟裡謝票時還送了大家好吃的台南椪餅，初二第三次來訪信天宮主委也特別提到台南椪餅的好滋味。

高嘉瑜強調，賴清德第三次再到南港舊莊福德宮及南港信天宮，更突顯賴重情守信及對南港鄉親的重視。也謝謝當天特別來領福袋、給她加油打氣的朋友們，感謝大家不辭辛勞、遠道而來，大家的溫暖她點滴在心，祝大家新年快樂。

此文湧入破3300個讚與近500則留言，迴響熱烈，卻也引爆綠營支持者同室操戈，紛紛留言：「挺民進黨還挺高的眼睛要不要去檢查？」「按讚的都是綠營叛徒」、「請熱愛民進黨的好朋友們別是非不分，高嘉瑜才是真正為黨好的人」、「樓上亂罵的閉嘴啦」、「真會蹭」、「即便賴提名妳，妳也是不會再當選的，但妳會幫賴敗票！」「除了政治算計，做人還是得有情有義」、「唯一支持吳欣岱」、「吳欣岱加油」、「又在裝可愛、蹭版面了！」「真的是賴著不退黨欸」。