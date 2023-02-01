民進黨2024總統大選高機率會推出副總統賴清德角逐，媒體人黃暐瀚指出，駐美代表蕭美琴極有可能成為賴的搭檔。Youtube頻道《桃園孫先生》31日發起網路投票，結果卻有超過6成的民眾認為「賴清德、蕭美琴不是民進黨2024最強組合」。有網友還認為，前行政院長蘇貞昌才是賴清德最佳的副手人選。

截至31日晚間11點30分，總共有5017人參與此次投票，其中有61%的民眾認為「賴清德、蕭美琴不是民進黨2024最強組合」、僅僅只有19%的人覺得「賴清德、蕭美琴是民進黨2024最強組合」、「沒意見」為17%、「其他意見」則有3%。

支持的網友表示，「如果蕭美琴不是最強組合，那是誰呢？」、「支持賴、蕭配，最佳組合」；另外也有一些人給出不同的總統候選人配對，如「蘇貞昌加陳時中」、「應該賴清德配唐鳳才對」、「陳時中配林智堅，絕配」、「應該配陳菊才對」。

還有大量的網友則是留言，「再怎麼搭配都不會選上的！還在做春秋大夢！」、「如何搭配都改變不了貪腐顢頇無恥的本質」、「是誰沒關係，下架他們，連發錢都不會，乾脆等選總統前一天才發，才能顯現他們能苦民所苦」、「民進黨還有其他組合嗎？一個都是詐騙、貪污、黑道暴力的政黨，任何組合會影響結果嗎？」