民進黨去年九合一選舉失利，原本兼任黨主席的總統蔡英文請辭，副總統賴清德從而接任黨主席，賴清德務必在短時間內扭轉民進黨的低迷士氣，才能有利於2024繼任總統大位，然而橫在眼前的南投立委補選、選戰機器磨合與前行政院長蘇貞昌可能投入民進黨初選等變數，每項挑戰都考驗著賴清德的戰略高度。

外界多認為新閣揆陳建仁所率領的團隊表現，將牽動賴清德投入2024年總統大選的氣勢漲跌，但陳建仁執政優劣，並不是操之在賴清德，因此賴接任黨主席後，能做的就是趕緊喚醒全員士氣，重新擦亮民進黨這塊招牌。

南投立委補選一戰對民進黨士氣相當重要，黨中央由副秘書長黃建嘉帶隊南下輔選，希望能讓黨籍候選人蔡培慧獲勝。（圖／方萬民攝）

賴清德1日主持就任黨主席後的第一次中執會，就公開挑明要求黨員同志全力輔選民進黨南投立委補選候選人蔡培慧，並指派黨副秘書長黃建嘉率領12名中央黨部黨工進駐南投，顯然要以打贏這一戰，讓民進黨氣勢起死回生。民進黨人士指出，「賴清德從中央派人下南投這招非常高明，不讓地方恩怨、人情糾葛影響選戰節奏。」

「蔡培慧獲勝機會不低！」一位業界民調專家透露，蔡培慧去年才剛打完一場縣長選戰，票開得也不錯，在南投的知名度已經打開，相較下其國民黨對手林明溱年紀太大，這次為了幫兒子林儒彬卡位，不惜得罪多位在地黨籍縣議員，因此這次補選地方政壇不看好林明溱，反而覺得蔡培慧相當有機會。他也揭露，「過年前有一波民調，在藍營大本營南投，林明溱僅小贏蔡培慧3％，差距相當小。」

南投立委補選對賴清德來講只是提前練兵，面對2024年總統大選，賴要如何打造運轉流暢的選戰機器，讓各山頭為其所用，則是現階段要煩惱的第2個挑戰。一名親卓榮泰的綠營人士說，外界視前屏東縣長潘孟安總綰賴清德總統大選兵符為理所當然，但實際操作並不容易，因為幫賴清德扛轎的人愈來愈多，除了原本新潮流系基本班底，還有前民進黨主席卓榮泰和前黨秘書長羅文嘉的「民主活水連線」，以及前總統府副秘書長馬永成等人的「智囊團」，不同系統行事風格迥異，再加上潘孟安性子急，因此團隊磨合不順的「火花」就傳了出來。

據了解，「信賴協會」正式運作半年來，除了有十幾名年輕人幫忙文宣、形象經營，卓、羅和馬等人，甚至是大咖級前立委洪奇昌，眾人則以長年的人脈幫忙經營組織，希望能打造類似蔡英文競選時的「百工百業」顧問團，強化社會力經營。潘孟安則是在卸任後，進入信賴協會，開始強力著手整合不同系統的資源和人脈。

前屏東縣長潘孟安和前民進黨主席卓榮泰皆各憑本事找資源、動人脈，希望能一舉拱副總統賴清德2024年再上一層樓。（圖／方萬民攝）

「上周大家才一起開會，潘孟安和團隊沒問題！」一名親近賴清德的幕僚澄清說，民進黨中央黨部負責服務全黨候選人，包括總統和立委選舉，還要爭取政黨票，黨的資源必須雨露均霑給每一位就戰鬥位置的同志，不會只專屬輔選賴清德，「全黨只成就一人」也不是賴式風格，而「信賴台灣願景協會」確實就比較像賴清德競選總部，將按部就班打總統大選。

一位參與過2020年總統大選的民進黨幕僚說，賴清德初掌黨部選戰機器，運轉流暢至關重要，蔡英文總統拚連任那一年，因為民進黨中央和總統競選總部貌合神離，導致選戰過程中出現很多問題，雖然總統大勝，但立委席次卻沒有預期亮眼。他說，民進黨明年選舉結果應不至於會淪落到2008年低點，但在野黨大浪來襲，總統和立委候選人們的皮都要繃緊，不管是中央黨部和「信賴協會」兩者之間的合作，又或是各自內部的組織運作，愈妥當愈能在下半年選戰打出好成績。

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