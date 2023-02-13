國民黨副主席夏立言赴陸交流，見了中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤，且之後工總及商總都陸續規劃訪陸。國民黨立委陳玉珍今在「今天誰來沛」節目上表示，她有感受到國台辦想擴大交流，讓大家更了解他們，多來多往，不想讓民進黨去定義兩岸關係。

陳玉珍為小三通以及金酒解禁問題，去年底到今年初多次赴陸商談，促成金酒解禁。陳玉珍贈宋濤「一條根」，象徵兩岸同屬一條根，她說，她向宋濤強調，金酒是用泉州晉江水釀的，兩岸應坐下來共飲一杯和平的酒。

金門高粱後來也出現在中共解放軍影片中，陳玉珍開玩笑說「該不會是因為我上次去有這樣講」，她強調，金門過去就在戰爭前線，金門人渴望和平，絕對不想再打仗。

對於國台辦對台政策是否有變化？陳玉珍認為滿明顯的，國台辦現在想要擴大交流，接下來工總、商總跟旅遊公會都要去交流，他們想讓大家更了解他們，多來多往，已經看到他們系統在運作了，大陸也不想讓民進黨一直講，讓民進黨去定義兩岸關係。

陳玉珍說，國台辦也認為民進黨都在講空話，又想要百萬陸客來台，又不讓大陸放人來，那百萬陸客要從哪裡來？陳玉珍認為，開放交流對兩岸和平有好處，若有幾百萬陸客在台觀光，大陸要怎麼打？大陸官員如果來台交流又更安全，他們更不可能突然打過來，難道要讓自己官員中彈？

陳玉珍表示，民進黨也都知道兩岸交流重要性，但他們為了選舉，要繼續抗中保台才繼續這樣講，否則被他們說成是糖衣毒藥的ECFA怎麼至今還沒停掉？民進黨怕國民黨跟對岸建立正常交流管道，讓台灣景氣欣欣向榮，民進黨就更沒執政機會，民進黨在亡黨跟亡國之間，選了亡國然後保住黨。

對於夏立言訪陸，陳玉珍說，之前有聽聞大陸一些比較敵意的聲音，因此此行也是希望去表達台灣這塊土地很多人希望和平的聲音，而不是都希望開打。她以所羅門王的寓言故事比喻，真正愛台灣這塊土地的，根本不會希望發生戰爭，國民黨就算被罵舔共賣台，但還是真正愛這塊土地的子民。

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