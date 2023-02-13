此次國民黨副主席夏立言率團訪陸，會見中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧等重要涉台官員，這是台灣九合一地方選舉藍營大勝後，首次登陸展開正式交流，這顯示國民黨積極掌握兩岸政策主導權及話語權，及重新取得執政的旺盛企圖心。

大陸當局表述「九二共識」為兩岸交流對話協商基礎，將秉持「兩岸一家親」理念，深化兩岸各領域交流合作，促進「心靈契合」。國民黨則表述應盡量避免兩岸政治分歧，波及經貿和民生領域，應持續強化民間及地方政府層面的溝通對話。同時國共雙方重申「九二共識」、「反對台獨」，為雙方共同政治基礎及共識，這將邊緣化民進黨的兩岸路線影響。

民進黨質疑夏立言此行訪陸是為「國共接觸」，並標籤化為可能落入大陸的「強制性政治框架」，「給一國兩制背書」。對此夏立言則宣稱表示，並不會因為「一次握手」就被統戰。民進黨政府不僅無法道德勸說，或援引「國安五法」禁止國民黨與大陸交流協商，反而讓自身兩岸政策陷入被動、消極及凸顯不可治理困境。

國共兩黨重新確認為「九二共識、反對台獨」，為兩黨交流的政治基礎與共識，推動兩黨關係和兩岸關係向前發展。國台辦主任宋濤宣稱，將深入貫徹二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，落實習近平總書記對台工作重要指示精神，願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，與國民黨加強交往、增進互信。夏立言則宣稱，面對台海變局，切盼兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關系和平發展。

此行夏立言闡述國民黨兩岸路線回歸馬英九路線，邊緣化民進黨政府兩岸政策主導權。夏重申國民黨的兩岸政策皆延續過去黨章、黨綱的內容，包括2005年「連胡五項願景」以及馬英九總統八年主政期間「親美、友日、和陸」的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」、「反對台獨」的基礎上「求同存異」，嚴正表述這個立場一直以來都沒有改變。顯示國民黨堅定持守「九二共識」、「反對台獨」，既往黨內青壯派主張「過時論」、「揚棄論」、「替代論」、「憲法九二」、「ECFA共識」已無實質影響；另也無持守「極端親美論」而陷入「強國棋子說」政策困境。

夏立言此行赴陸參訪聚焦兩岸議題，提出「三大訴求和關切」，解決民進黨執政衍生兩岸治理議題，包括落實和維護已達成兩岸協議、降低交流不便和成本、緩和緊張情勢。近年來大陸已連續四波暫停台農漁水產品輸陸，包括鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚等等，由於兩岸缺乏協商機制，影響農漁民生計。作為反對黨協助解決兩岸交流中民眾遭遇各種實質困難，如基層農漁民、中小企業關切的農漁水產品等民生經貿議題，藉此展現國民黨兩岸政策治理能力，促進農漁民權益強化其對國民黨認同，利於拓展群眾基礎以利選票極大化。

無庸置疑是，夏立言率團訪陸凸顯民進黨兩岸政策困境。國共確立「九二共識」、「反對台獨」政治基礎，壓縮民進黨兩岸論述空間。此頗具針對性並非無的放矢，蔡英文總統曾倡議「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」；賴清德副總統曾言「務實台獨」、「台灣不是中國的一部分」、「九二共識」等於「一國兩制」說法。這些蔡賴兩岸政治表述，導致兩岸重啟對話協商困難重重。

民進黨政府堅持兩岸協商不應預設政治前提，大陸也堅持必須有「九二共識」作為政治基礎，致蔡英文執政近七年雙方無簽署任何一項協議，甚至衝擊馬英九時期簽署二十三項協議執行。兩岸緊張對立情勢，或兩岸交流衍生實際問題，是因目前兩岸當局無「九二共識」暫停對話協商所造成。儘管，大陸當局仍一再宣稱只要民進黨認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判即可恢復重啟。

然民進黨政府卻只能回應，無法接受以統一為前提「九二共識」；並宣稱政黨人士赴陸交流，未經授權不得協商涉公權力事項，且應向陸方反映台灣對維護台海和平、民主體制的堅持，反對以武力脅迫台灣接受中共政治框架的負面作為。然而，民眾實際所遭遇交流衍生問題及兩岸螺旋敵意上升，民進黨皆無法透過對話協商解決。

就此而論，「九二共識」已成為大陸當局與台灣政黨間，相互交流、接觸及對話的「通關密語」，民共之間欠缺此政治基礎，所謂要進行兩岸當局「有意義協商」、「建設性對話」恐難以進行，而要建立兩岸和平穩定關係框架也恐無法順遂達成。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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