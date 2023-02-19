傳出國民黨考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰的消息。國民黨發言人林家興對此表示，黨內相關部門對此毫無所悉，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選。媒體人朱凱翔認為，事實是，國民黨近日確實密集徵詢「現任立法委員」的意見。貓膩在於，徵詢的對象都是現任立委，當然會做出有利於現任的規畫。

朱凱翔今(19日)在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，警報暫時解除。但事實是，國民黨近日確實密集徵詢「現任立法委員」的意見，然後做出這個決定，原本3月8日中常會就會通過，不過提前被寫出來之後，現在趕緊改口只是「有人建議」。

朱凱翔點出，貓膩在於，徵詢的對象都是現任立委，當然會做出有利於現任的規畫，而其次就是現在縮了，到時候會不會硬幹，恐怕還很難說。

網友紛紛表示，「我們繼續強力監督」、「也許只是拔草測風向XD....讓我們繼續看下去」、「其實，全部都全民調，讓人民決定就好了」、「敢這樣推，就是把中間選民的票也推出去而已」。