國內再陷缺蛋危機，農委會主委陳吉仲昨天表示，「天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加」。國民黨主席朱立倫今揶揄，冬天缺蛋陳吉仲說是因為吃火鍋，若夏天缺但難道要怪是因為雞蛋冰吃太多？火鍋真的是無辜的。（周志豪攝）

國內再陷缺蛋危機，農委會主委陳吉仲昨天表示，「天氣越冷，火鍋的需求越強勁，雞蛋的需求就會增加」。國民黨主席朱立倫今揶揄，冬天缺蛋陳吉仲說是因為吃火鍋，若夏天缺但難道要怪是因為雞蛋冰吃太多？火鍋真的是無辜的。

朱立倫認為，像陳吉仲這樣的蛋頭官員要少一點，蛋量才能穩定一點。

國民黨則提到，過去缺電時，台電也曾聲稱是「火鍋負載」，難道蔡政府執政最大難題是「火鍋」？民眾要買蛋、要用電，就只能被民進黨「蓋火鍋」？

國民黨批評，陳吉仲明知2年多來缺蛋、高蛋價狀況遲未改善，沒提出務實解方就算了，面對一天缺蛋約50萬顆至80萬顆情況，竟再鬼扯是因「天冷吃火鍋」、「因為民眾多買」；陳有空講幹話，沒有時間去了解長久以來的蛋荒問題？

國民黨表示，民眾最基本的買蛋需求，如今都無法自由選擇，身為主管機關的農委會卻彷彿置身事外，曾保證蛋量充足的陳吉仲竟還頻說風涼話，把蛋荒怪罪到民眾身上，信用破產，也讓人民跟蛋商苦不堪言。