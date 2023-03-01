國內缺蛋議題持續延燒，價格高漲還買不到引發民怨；立委質疑農委會主委陳吉仲「操控產地價格」，蛋農無利可圖，賣愈多、虧愈多，是這次蛋荒的主因；陳吉仲回應，「如果我可以操控價格，就不會缺蛋了」。

立法院經濟委今進行「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」專題報告並備質詢，與會單位包括農委會、經濟部、公平會、國發會等；立委陳明文直指，缺蛋最大原因是「蛋農沒賺錢不想養」，飼料大漲6成，雖然雞蛋產地價格從23.9元漲到42.5元，遇到這波禽流感大量撲殺，加上蛋農指稱「產地價格都被陳吉仲壓住」怨聲載道，怎麼飼養都虧錢，乾脆不生產了。

陳吉仲表示，一定是優先照顧蛋農權益，蛋農友賺錢才會想養，雞蛋產地價格從23.9元提高至42.5元，強調沒有操控雞蛋價格，「如果我可以操控價格，就不會缺蛋了」。

陳吉仲表示，此次缺蛋主因是氣候變化、禽流感疫情肆虐，且這次禽流感病毒特別強，農委會透過專案短期進口，如澳洲進口500萬顆，保證一定會到貨，可以加強雞蛋調度，讓消費者買得到蛋。

農委會緊急從澳洲專案進口雞蛋因應，有專家評估，進口的高價蛋讓農委會倒貼3000萬元；陳吉仲今也回應，進口蛋因為需要空運，價格會比國產貴，價差將由農委會吸收，不會影響產地價格。