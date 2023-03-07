古坑鄉樟湖生態國中小的含蛋菜餚也未受影響，有炒蛋和酸辣湯。（周麗蘭攝）

最近全台嚴重缺蛋，有北部學校營養午餐喊漲，雲林縣這學期起有124校受惠於中央廚房、食材聯合採購制度，獲教育部補助食材費至62元，加上台塑補助7.1元，每餐食材費達69.1元，沒有漲價問題。至於含蛋菜餚，目前也正常供應，沒有感覺缺蛋。

古坑鄉樟湖生態國中小有住宿生，廚房要供應早、午、晚餐，全校200多名師生吃營養午餐，目前每月800元，上周五還午餐還吃蒸蛋。校長陳清圳表示，營養午餐不一定每天吃蛋，全台缺蛋以來學校師生並未特別感覺，最近早餐仍有漢堡、荷包蛋。

他表示，素食學生也會吃蛋，不過蛋白質攝取有很多種方式，只要菜色好、煮得好吃，影響不太大。以他個人而言，母親有養鴨子，每天都能撿7、8顆蛋，鄉下人缺蛋的衝擊較小。

崙背國小校長李秉承說，到目前沒有聽到菜商反應無法供應蛋的問題，午餐食譜是營養師開的，每天仍照食譜供應，玉米蛋、番茄蛋、紫菜蛋花湯都維持。

李秉承表示，該校是中央廚房學校，甄選2家配菜公司並簽約，以往遇到菜價漲時，菜商會反應以根莖類取代葉菜類，這次缺蛋潮影響還好，只要不是大量需要蛋，應該都還是有得吃。

雲林縣府教育處表示，有聽聞北部學校調漲營養午餐費，雲林縣這學期無學校調漲，這幾年物價波動，各校陸續調漲營養午餐費，全台缺蛋有錢也難買到，與營養午餐費應不太有關。

教育處表示，雲林縣去年有9所國中小興建廚房供應鄰近學校共22校、食材聯合採購學校共95校、偏遠學校7校，都獲中央補助食材費至62元，加上台塑企業補助雲林縣中小學每人每餐7.1元，食材費用已達69.1元，沒有調漲之需要。