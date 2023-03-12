關山工商獲邀到國教署舉辦教學成果展。（關山工商提供）

關山工商獲邀到國教署舉辦教學成果展。（關山工商提供）

關山工商日前獲邀到位於台中市霧峰區的國教署舉辦教學成果展，以「漫遊關山好生活」為主題，結合該校7個職科學生以「家」為出發點，生活應用為核心，展出在地遊程專題等6大主題，洽公民眾對偏鄉學校學生的作品大為驚艷。

國立關山工商日前受國教署邀請，進行辦學特色與成果的布展，為了呈現該校位處美麗的台東縱谷，以及技術型高中的學生實作成果，特別以漫遊「關山好生活」為主題，結合該校7個職科學生實作成果，以「家」為出發點，生活應用為核心，展示在地遊程專題，CNC木作椅、智慧機器人、在地餐桌擺設、銅管創意焊接及時尚文創工藝等6大主題項目。

展覽期間有許多到國教署洽公的民眾，對這些精彩學生作品都感到非常驚艷，大大翻轉了他們對偏鄉學校的印象。

關山工商校長王怡婷表示，學校一直以來都非常重視學生的實作能力和創造力的培養，這次展覽除了是學校對師生教學成果的盛大展示外，更重要的是鼓勵學生走出偏鄉、展現自信。