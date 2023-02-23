2024年立委選舉即將開跑，國民黨不分區立委名單引發關注。有Youtuber23日起針對「下列選一位你覺得一定要進國民黨不分區立委前十名的人選」進行網路民調，截至晚上6點30分，前台南市議員謝龍介以75%衝第一。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》23日起針對「下列選一位你覺得一定要進國民黨不分區立委前十名的人選」詢問網友。截至晚上6點30分，已有7914人參與投票，謝龍介以75%暫時領先，其他依序為前高雄市長韓國瑜13%、立委李貴敏5%、立委鄭麗文5%、前立委蘇清泉3%。

網友紛紛留言表示，「謝龍介強棒」、「這幾位都是強棒，各有千秋」、「很難做決定，左右為難」、「這幾位都夠強，直接選區域都穩上」、「我選蘇清泉是因為他和龍介一樣可以挑戰塔綠班」。

也有網友認為，「李貴敏很優秀 ! 專打弊案抓行政官員弊端，要留在名單內 ! 包括龍介仙也一定要在名單內」、「不分區立委，要提名有戰鬥力的，才能夠對抗綠委，國民黨加油」。