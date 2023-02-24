近期受氣溫、禽流感等影響，國內蛋價日前宣布每台斤調漲2元，重回歷史高點，部分地區甚至出現缺蛋現象。入口網站「Yahoo奇摩」20日起針對「蛋價飆漲＋缺蛋危機，你有受到影響嗎？」進行網路民調，截至今天（23日）晚上11點30分，已有逾4.51萬名網友投票。針對「你覺得最近雞蛋容易買到嗎？」有46.9%的網友認為不太容易買到雞蛋；不過也有40.4%的網友認為還算容易買到。

「Yahoo奇摩」20日起針對「蛋價飆漲＋缺蛋危機，你有受到影響嗎？」進行網路民調，截至23日晚間11點30分，已有逾4.51萬名網友投票。詢問「你覺得最近雞蛋容易買到嗎？」有29.4%的網友認為雞蛋還算容易買到；27.3%網友則認為不太容易買到；11.0%認為非常容易買到；18.6%認為很不容易；13.7%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到：「雞蛋漲價，你的飲食習慣會因此改變嗎？」39.8%的網友表示飲食習慣不會改變，一切照舊；30.2%的網友表示飲食習慣會改變，減少吃蛋頻率；12.4%認為會，暫時不吃蛋；6.7%認為本來就沒有吃蛋的習慣；10.9%表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「農委會表示，傳統市場散裝雞蛋平均每顆約5.28元，你認為在合理範圍內嗎？」33.4%的網友認為雞蛋每顆約5.28元不太合理，25.1%的網友認為完全不合理；21.5%認為還算合理，3.8%認為非常合理；16.2%表示不知道／沒意見。