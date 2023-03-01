全球因「這2事」雞蛋減少？進口澳洲蛋恐倒貼3千萬 陳吉仲：價差農委會吸收

為解蛋荒問題，農委會日前稱將從澳洲進口500萬顆蛋來解決問題，首批36萬顆蛋也已抵台，不過有農業專家預估此舉恐會讓農委會倒貼至少3000萬元，引發外界關注。農委會主委陳吉仲今則強調，進口蛋當然會比較貴，但價差都會由農委會吸收，絕對不會影響到產地價格。

陳吉仲今（1）日赴立法院經濟委員針對物價高漲與蛋荒等議題進行專題報告並備質詢，會前受訪時他表示，這次缺蛋是因氣候、禽流感等因素影響，農委會透過短期專案進口補足目前所需，預估3月氣溫就會回暖，屆時老雞汰換、換羽等都會完成，產蛋率將逐漸恢復。

至於為何本次選擇從澳洲進口，陳吉仲則解釋，因日本自己目前也須進口雞蛋，因此無法比照去年作法，至於進口價格、運輸方式等都會對成本有影響，但不論價差多少都會由農委會吸收，確保讓消費者買得到蛋的情況下，不會影響到產地價格，保護農民。

農業專家「Linbay好油」日前分析，澳洲的蛋價非常高，甚至在世界前10內，平均一公斤約新台幣135元左右，加上航程太長須空運來台，500萬顆蛋的重量至少300噸，預估農委會恐倒貼3000萬元。