物價及基本薪資上漲，造成蛋價接連效應，台北市近期已有營養午餐業者擬調高營養午餐餐費，有學校正進行價格調整意見調查。營養午餐業者指出，食材、人事成本增加，業者已承受相當大壓力，不排除台北市112學年度營養午餐餐費漲價。對此台北市長蔣萬安7日表示，會以不影響學生權益為最主要目標，由教育局持續溝通。

蔣萬安今上午舉行「都更5箭臺北無限」政策記者會，會後聯訪被問及台北市營養午餐恐調漲收費金額，蔣萬安表示，會以不影響學生權益為最主要目標，價格教育局持續跟各方溝通，等到確定會向外界說明。

另外民眾黨議員發文向北市府索資了解後發現，蔣市府竟在議員發文關切後，才緊急於3月2日發函「請農委會協助」北市的蛋品供應調度，質疑蔣市府對於蛋價毫無作為，蔣萬安則表示，中央已提出相關解決方案，包括國外進口蛋，台北市產發局有物價因應小組掌握物價，避免店家民眾囤積。