台北市新湖國小3年級學生林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），得知花蓮門諾醫院欲蓋大樓供供東部長者暨身障醫療照護使用，便憶起小時候經常進出醫院，與母親製作兔年卡片義賣，將1000多元所得全數捐出。新湖國小13日表示，學生為人低調，學校看到報導才知道此事，相當驚喜，將在周會頒發獎狀予以表揚。

花蓮門諾醫院欲蓋大樓供東部長者暨身障醫療照護使用，目標籌募2億元，迄今尚有近1.4億元缺口。林牧勛透過網紅臉書粉絲專頁得知此事，想起過去進出醫院的歷程，便在寒假期間與媽媽一起繪製兔年卡片義賣，並將1000多元所得，全數捐給門諾醫院。

林牧勛不好意思分享自己投入公益的事情，經門諾醫院輾轉得知，趕緊與其聯繫，告訴他「做了一個很棒的決定」，肯定他有顆同理心及願意助人的心，接著再回贈感謝狀，感謝支持計畫。

新湖國小學務主任曾國基說，由於林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），目前正就讀資源班，平時喜愛閱讀大量書籍，在繪畫領域有優良表現，投稿作品今年獲得台北市來春教育基金會春季畫展甲組低年級優選。

他表示，林牧勛做事認真、負責，個性也相當和藹，雖然才剛升上3年級，就已與班上同學相處融洽，也樂於跟大家互動。只是為人低調，班級導師與學校看報導才知道林牧勛的善舉，相當驚喜，學校會利用周會時間頒發獎狀給予表揚。