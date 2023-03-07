物價及基本薪資上漲，台北市近期已有營養午餐業者擬調高營養午餐餐費，有學校正進行價格調整意見調查。營養午餐業者指出，食材、人事成本增加，業者已承受相當大壓力，不排除台北市112學年度營養午餐餐費漲價。

根據台北市教育局統計，台北市111學年度210多所學校辦理午餐招標，近2成學校調漲營養午餐餐費，漲幅落在2至10元不等，多數為5元以下，目前台北市高中最高餐費為70元、國中小65元。

由於食材及人事成本增加，台北市三興國小午餐群組學校（博愛、福德）已於最近發下「學校午餐價格調整家長意見調查表」，擬將營養午餐價格從原本的52元調整至60元。

北市明湖國中也在3天前發送紙本「學校午餐價格調整家長意見調查表」，詢問家長是否同意將午餐價格調漲5元，由原本的60元調漲為65元。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信解釋，近年受到新冠肺炎、俄烏戰爭及基本薪資連續調高等影響，食材、人力成本上漲，營養午餐業者及相關產業鍊承受不少壓力，調整營養午餐價格才能支撐相關支出。

陳指出，去年台北市、新北市等縣市營養午餐價格約微調3至5元，通常價格敲定後能維持2至3年，不過近期物價通膨嚴重，不排除學校陸續調漲營養午餐價格，但他強調，營養午餐價格經一定程序才能調整，不能隨意調高。

台北市教育局體衛科長林奎宇說明，若學校營養午餐價格需要調整，廠商會在各校午餐供應委員會提出調價理由及成本分析，經討論後確定漲價，將發下問卷調查全校家長意願，只要達到7成問卷回收率、6成家長同意，便可依調整價格辦理招標，每次調漲價格不得超過10元。