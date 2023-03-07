國內發生蛋荒，蛋價高漲，百姓叫苦連天。民進黨立委張宏陸今（7日）立院質詢農委會主委陳吉仲時，建議進口種鴨來生鴨蛋，並把一些本來要做鹹鴨蛋或皮蛋的鴨蛋，可以上架供消費者買，為蛋荒減壓。新北市議員葉元之稍晚在臉書發文，狂酸兩人邏輯，「太天才了，這邏輯就跟陳吉仲一樣，麵包太貴就吃炒飯啊，誰叫你一定要吃麵包」。

葉元之表示，之前北韓在面對饑荒時，也有提出一種「以草換肉」的作法，鼓勵軍民多養吃草的兔子，讓民眾有兔肉可以吃。當政府無能處理民眾食的問題時，各種「創意吃法」就會出現。

葉元之說，有位做鐵蛋的朋友告訴他，鴨蛋味道比較腥，如果用在蚵仔煎或滷蛋還可以，味道能用醬料壓過，但如果直接讓消費者用水煮或煎炒的方式來料理，很多人光是用聞的就受不了。此外，鴨子易患沙門氏病，鴨蛋一定要完全煮熟，不能像雞蛋一樣吃半熟的。所以雞蛋的做法比較多，而鴨蛋的做法比較單一。

葉元之批評，民進黨的立委面對政府的無法解決蛋的問題，不敢批評，只能幫忙想一些不著邊際的建議。