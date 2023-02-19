藍初選防議員轉戰立委？徐巧芯若被卡「會做出自己的選擇」 重話批：像打拚後回家被家暴 @ChinaTimes ​

有知情人士透露，國民黨為防止剛選上的議員轉戰立委，導致縣市議會人數優勢被掏空，在2024立委選舉提名可能會採用「現任優先」的作法。對此，媒體人張禹宣痛批，這段放話就是要為既得利益者護航，他也嗆問，連一個簡單、照民調走的公平制度都不敢面對，國民黨還妄想贏2024？

張禹宣今在臉書發文直言，國民黨主席朱立倫日前針對總統人選提名，曾以「大局為重」呼籲全體黨員，結果今天就立刻爆出了「大局條款」，大局為重這四個字，早淪為了既得利益者在毫無正當性的情況下，逼迫他人犧牲與忍讓的藉口。

張禹宣反問，若知情人士的放話屬實，按照此邏輯，為求縣市首長極大化，總統人選是否也以現無職位者優先？他認為此段放話說穿了，就是在缺乏正當性與立基的情況下，要替現職的既得利益者護航，維持權力結構的穩固，和個人私利的盤算。

張禹宣提醒，支持者認同的從來都不是國民黨，而是那些為民發聲足以代表人民的戰將，「不是這些戰將需要國民黨，而是國民黨需要他們」，他也點出，無能力辯護民進黨所挑起的「落跑」話題，反倒隨之起舞、借力使力，打的還是自己人，就是「老舊的國民黨」之所以一敗再敗的原因。