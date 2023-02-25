蔣萬安強調，國會需要監督政府的立委，不能讓民進黨投票部隊、黨意立委再多一席。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

藍營台北市長蔣萬安等大咖相繼到南投力挺林明溱，強調林明溱的政績大家有目共睹。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

蔣萬安、顏寬恒等人為林明溱輔選，於南投市掃街拜票時受到鄉親熱情支持。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投鄉親聽到林明溱的車隊抵達，紛紛跑到屋外比2號力挺。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

蔣萬安、顏寬恒陪林明溱於南投市掃街拜票，用路人從車窗比2號力挺。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

選戰倒數！藍營台北市長蔣萬安、立委江啟臣、立委李貴敏及前立委顏寬恒相繼到南投，為投2選區立委補選候選人林明溱站台。顏寬恒痛斥，執政黨動用國家機器，抹黑、造謠、潑糞等霸凌。江啓臣呼籲，政黨政治應回歸公平競爭。蔣萬安則強調，國會需要強力監督政府的立委，不能讓民進黨投票部隊、黨意立委再多一席。

台北市長蔣萬安致詞時表示，前縣長林明溱是他的立法院的前輩，過去曾受到林明溱很多幫助及指導，俗話說「吃人一口，還人一斗」，所以他一定要給予林明溱最大的支持，非常希望所有鄉親幫忙支持，他個人也非常支持林縣長參與補選。

蔣萬安說，過去林明溱在南投為鄉親打拼，大家有目共睹，30多年來的付出，為南投爭取非常多的建設，林明溱從鎮長、立委到縣長，在兩任縣長任內建設超過400億，立委任內爭取200多億經費，包含南投交流道、南雲交流道等，國道20公里免費，讓用路人方便，也減輕大家負擔。

蔣萬安認為，林明溱有豐富從政經驗，若當選絕對能在立法院發揮即戰力，強力監督政府，不能讓民進黨的投票部隊、黨意立委再多一席，馬上可以為南投鄉親爭取更多經費，發展觀光、經濟、交通等，並且推動好的法案，造福鄉親。

蔣萬安強調，林明溱能夠跟南投縣長許淑華完美搭配，合作無間，未來中央有林明溱，地方有許淑華，通力合作之下，絕對是南投鄉親之福。

江啟臣表示，過去他與林明溱是立法院同事，中彰投是共同生活圈，所以南投的事，就是台中的事！林明溱當選後，就能馬上無縫接軌，為南投人服務，所以要選給的最勤腳、最認真、最在地的林明溱！

顏寬恒感同身受說，他看到林明溱投入立委補選以來，民進黨再度全黨打1人，就如同他當初補選的遭遇一樣，執政黨動用國家機器，抹黑、造謠、潑糞、潑尿等霸凌，不斷帶風向、撕裂族群。

顏寬恒陪林明溱街掃過程中，感受到支持者滿滿的回饋，他分析，林明溱曾被評為五星級縣長，縣民的光榮感很強，加上從政30年的底子夠穩固，也呼籲在這危急時刻，大家一定冷靜思考、睜大眼睛，要選一個在地服務的人，熱情真心的人，相信公平正義，一定會站在南投人這邊。