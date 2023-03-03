南投縣第二選區立委補選投票倒數，民進黨今發動「挺培慧、進國會」網路串聯，新聞部主任張志豪表示，今邀請黨籍立委及各縣市議員等黨公職在臉書分享「挺培慧、進國會」圖卡，藉由網路接力串聯來力挺南投女兒蔡培慧，同時強力宣傳打電話動員催票。

張志豪說，今晚蔡培慧選前之夜將由總統蔡英文、副總統暨黨主席賴清德及嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀、羅美玲、吳思瑤、羅致政等黨公職到場力挺。一早也多位立委文章一發出即獲得廣大迴響，臉書分享與討論熱絡。

他說，民進黨今發起「做伙挺培慧！進國會！」網路串聯活動，內容主要訴求拜託大家幫南投一個忙，打開手機看一下line好友、再看一下聯絡人，打給10個南投好朋友推薦蔡培慧，最後關頭，務必拜託。

他說，此外也再次呼籲南投的青年學子返鄉投票，「你是南投人嗎？拜託再一次買好回鄉車票，咱做伙挺培慧進國會！讓培慧贏！讓南投贏！」