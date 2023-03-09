民進黨中執會8日通過2024立委選舉「大局條款」，將不建議現任議員投入立委選戰，不過艱困選區以及無同黨現任立委選區除外，條款一出，直接衝擊日前宣布投入屏東立委第一選區的縣議員陳明達，對此，陳9日指出，20日絕對會去登記。

民進黨籍屏東縣議員陳明達日前在臉書公開表態投入2024年「屏東縣第一選區立法委員初選」，他寫道，「我來自基層，我了解大家的聲音，知道大家關心的議題，但我沒有大量的資源，我只有靠大家幫忙宣傳及推薦，相信明達會讓屏東更好，讓屏北更好」。

不料計畫趕不上變化，民進黨8日通過「大局條款」，將不建議現任議員投入立委選戰，對此，陳明達9日坦言，這項條款對現任議員有點困擾，但他還是會堅持到底，他希望有機會能為地方多做一點事，且選舉從來都是公平理性的競爭。

陳明達指出，因為黨中央是不建議，而非禁止，所以他不會因此改變決定，今天行程照跑，20日也絕對會去登記，他能理解黨中央要對現任立委有交代，但他相信民意還是最重要的，議員到底適不適合選立委，就交由民意決定。

陳明達強調，他絕對會去登記黨內初選，但若屆時黨中央強制不能登記的話，再看看有沒有其他的方式。而被問及是否會脫黨參選時，陳明達語帶保留地說，到時候就是看黨意與民意會不會有落差，一切尊重人民決定，以民意做最後的決定。