民進黨2024大選提名策略小組今召開第一次會議，會中決議即日起，除了之前規定黨主席賴清德，所有初選參選人之文宣品也不得使用大選提名策略小組所有成員照片與推薦；對於艱困選區交換意見，據轉述，因為黨內有排黑條款，可能禮讓或徵召非民進黨者選區，也要一併適用排黑條款標準，「初步看法是一致」，一旦決議，恐無法禮讓退黨的無黨籍立委蘇震清。

此外，據轉述，對於已經掛了黨主席或提名策略小組照片的推薦看板，不溯及既往，但即日起，都不行再掛。

民進黨2024大選提名策略小組今開會，討論2024年總統及立委大選概況廣泛討論。會中決議兩點，第一是，針對區域立委提名分工協調區域，南高屏地區為高雄市長陳其邁、民進黨祕書長許立明、湧言會立委王定宇、前屏東縣長潘孟安；雲嘉嘉地區為正國會中常委陳茂松、英系立委蔡易餘、新系劉維鈞；中彰投苗地區為正國會的總統府祕書長林佳龍、英系立委羅致政、綠色友誼中執委林益邦、劉維鈞；桃竹竹地區為行政院副院長鄭文燦、黨團總召柯建銘、潘孟安；北北基宜地區為林佳龍、新系段宜康、羅致政、蘇系吳秉叡；花東離島地區為陳茂松、段宜康、許立明。

至於第二項決議是，2024年大選提名策略小組不會針對特定初選參選人表態支持與否，藉以維護民進黨初選之公平性。據此原則，民進黨中央黨部公告幾項原則，要求所有初選參選同志確實遵守。

據轉述，自即日起，所有初選參選人之文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣，不得使用2024大選提名策略小組所有成員之照片與推薦。自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述2024大選提名策略小組任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

任何初選參選人違反上述二項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請2024大選提名策略小組做適當處置。

至於禮讓或徵召選區部分，由於會中初步也要一致適用排黑條款標準，因此屏東立委蘇震清，因涉入SOGO案、宣布退出民進黨，民進黨恐無法禮讓蘇震清。

至於桃園無黨籍立委趙正宇，有眷村票王之稱，因一審依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判處6月徒刑，可易科罰金，被控財產來源不明罪判處無罪，全案還可上訴；據轉述，今會中有討論此部分，但是有與會者認為，趙涉的罪是逃漏稅，應該不在排黑條款範圍。