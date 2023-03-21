何志偉喊出，誠信是最基本的道理。劉彥宜攝

民進黨立委初選20日起登記，主席賴清德曾宣布「誠信條款」，而民進黨台北市議員王世堅20日在英系議員陪同下領表登記，參選第二選區（士林、大同），對上現任立委何志偉。何志偉今領表登記，他說道，尊重王世堅，但任何崗位只要堅守立場，為台灣做事的方法很多。

王世堅昨表示，決心堅定，不論對象多強大，仍會挑戰，但台北市議會將於4月開議，往後大概也不會有其他的選舉動作。至於誠信條款部分，完成的小局才有完美的大局，大局的完美無缺是建立在小局的程序正義，「大局條款只是建議，並不是強制。」

媒體問及，王世堅決心堅定，是否會以誠信條款面對強敵？何志偉回覆，王世堅個人的生涯選擇不能替王發言，都尊重。但任何崗位都可以為台灣做事，只要堅守立場、想法和信仰，為台灣做事情的方法很多。何其幸運在最艱困的時候，被徵召立委補選，上次立委選舉則是全台北市得票率最高。

媒體追問，去年九合一大選中，王世堅為台北市第4選區（中山、大同）得票率最高，且未來大概不會有其他選舉動作，如何與之競爭？何志偉指出，尊重王世堅，但得票率只是數據，他意志堅定、對選區感情深厚，得票率最高，等於感謝選民給予機會，感謝支持者給予溫暖和鼓勵，一張票一世情是真的。

另，何志偉昨提及，「我個人其實在過去時候，沒有連任提名，花了很長時間在做努力跟準備，那我想誠信是做人最基本標準。」是否是在暗指王世堅？何志偉解釋，2018年議員選戰取得最高票，當時在攻讀博士班，但被徵召出來參戰立委，昨日的言論只是闡述過去從政立場，並對自己講，誠信是最基本的道理，要好好走政治這條路。