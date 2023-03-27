「疑美論」相關話題持續受到各界熱議，國民黨台北市議員鍾沛君認為，台灣會有疑美論，正是民進黨與美國造成的。

鍾沛君今（27）日在臉書發文指出，民進黨政府很清楚，大內外宣要能起作用，國人對「台美關係史上最好」的錯誤想像，是一個很重要的利基，因此，只要任何人有質疑美國的言行，就會遭民進黨攻擊，甚至被貼上中共同路人標籤。

針對美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）「台灣政府應教全民使用AK-47步槍」的呼籲，和更早以前的「炸毀台積電」說，鍾沛君反問，這種會讓台灣陷入焦土戰的策略，不該反對嗎？她並質疑，若歐布萊恩只是個已卸下公職的美國人，他愛講什麼也就罷了，但他是總統蔡英文頒贈勳章的貴賓，「難道是要嘉獎他出的主意好棒？」

鍾沛君直言，做為台灣人，她難以忍受這些外國人提出的餿主意，做為在野黨民代，她更不能接受民進黨政府毫無尊嚴，讓這些外國人大放厥詞，雖說遠來是客，但也不能一昧鄉愿，「別說頒贈勳章，根本應該嚴厲譴責」。