南投縣立委補選投票前夕，南投縣長許淑華、立委馬文君、南投縣議員游顥及宋懷琳、國民黨文傳會副主委林家興等人，呼籲選民讓能爭取建設、反映民意並堅持反對《全動法》濫權條款的林明溱進國會，讓南投再贏1次。

游顥表示，蔡培慧在南投沒有建設，反觀林明溱過去擔任立委期間爭取209億元建設南投，30年的努力大家歷歷在目，這是一場良心對決，要讓林明溱順利當選。

宋懷琳指出，民進黨負面文宣說國民黨不做世代交替，實際上大家知道林明溱更有潛力、更有經驗，因此她願意讓有經驗的人配合許淑華爭取南投縣的建設；林明溱這次參選非常委屈，他明明可以退休，卻還願意站出來承擔責任，就是要繼續建設南投。

馬文君指出，最近大家感受到戰爭氛圍愈來越愈強烈，國防預算在馬政府時每年大概3200億元，今年已經高達5800多億元，那真的是我們要的嗎？此外，兵役從4個月變成1年；最近爭議較大的《全動法》，要編管16歲以上的年輕孩子，民進黨要讓孩子冒著戰爭的風險嗎？民進黨最不缺的就是立委，因為席次過半，在野黨一點辦法都沒有，但若林明溱可以進入立法院，就可以讓民進黨知道人民反對的意見。

許淑華表示，民進黨高官帶著龐大的行政資源為蔡培慧輔選，林明溱在選舉中受到抹黑與攻擊，許多南投鄉親都非常不捨。蔡培慧過去當不分區立委、行政院中辦執行長，縣長落選後還能參與立委補選，所有資源都是民進黨給她的，所以她不僅是「小英女孩」，更是民進黨投入大量資源在培養的人，絕對100％聽從黨意，未來在立法院也只會是投票部隊。就以《全動法》來說，她會為南投的家長發聲嗎？她一定是站在民進黨那邊；公投時，南投人表達不贊成吃萊豬，她還是支持；林明溱前縣長打算購買BNT疫苗救急的時候，她不僅反對，還抹黑林明溱要買的是大陸的疫苗。沒有人比林明溱更了解南投發展、更能反映基層訴求，希望南投鄉親用選票肯定他30年的貢獻。

林明溱表示，民進黨動用全黨乃至國家資源控制媒體，而他沒有媒體，只能一直挨打，這是一場非常不公平的選舉。他在兩屆立委任內，為南投爭取209億元建設經費，他還曾獲選「五星縣長」，縣民對他非常肯定，檢調單位也從來沒有到縣府進行調查，也顯示出他的清廉。

林明溱強調，他要守護這席立委，讓國民黨2024年大選能夠取得執，希望大家都能團結，表達出不願意再給民進黨執政，民進黨不倒，台灣一定不會好，如果要和平，就要支持林明溱。

林家興指出，選前最後兩天車掃，看到年輕人聽完林明溱演講對他比讚，可見林明溱真的是在為南投的未來、南投的孩子，守護家園而戰，也受到選民認同。這是一場善良與抹黑的對決、在地與空降的對決、民意與黨意的對決，希望大家支持能夠監督傲慢濫權民進黨的力量，讓林明溱進國會為南投人的需要發聲。