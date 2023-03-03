國民黨南投立委補選候選人林明溱，3日晚間舉行選前之夜造勢晚會，藍營縣市長紛紛站台力挺，桃園市長張善政與嘉義市長黃敏惠，也熱情站台助講，呼籲南投鄉親，不畏網路、輿論不斷抹紅抹黑，一定要站出來投票，還給林明溱一個公道。

桃園市長張善政表示，林明溱服務地方30年，一步一腳印，對南投貢獻爭取3個交流道，竹山、南投、草屯交流道，他也關心學童免費營養午餐，還有長輩假牙補助，這樣的好人，替南投民眾爭取這麼多福利，貢獻相當大。

張善政說，在他選桃園市長期間，與論抹黑抹紅、子虛烏有的事都有，但最後市民投票支持，還他一個公道，所以請大家站出來投票，用選票還林明溱清白。

嘉義市長黃敏惠（右）也熱情站台助講。（廖志晃攝）

嘉義市長黃敏惠指出，這是很艱辛的一戰，林明溱還願意站出來拚，相信林對南投的愛，是願意堅持到最後一刻，很令人感動。她當四任市長，才獲得五星市長，但是林明溱到第二任就拿到五星縣長獎，相信林的優秀，是南投民眾都看得到的。

黃敏惠說，林明溱近來面對網路、輿論不斷抹黑，但是相信大家支持優秀的林明溱更需要南投民眾站出來支持，還他公道，而且投票當天聽說天氣預報是晴天，連老天爺都疼惜林明溱，也請大家為了南投未來，投林明溱一票。