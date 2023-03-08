「鄭文燦模式就是毛胚屋模式！」桃園市議員凌濤8日質詢指出，桃園市立美術館將於2024年完工，但卻沒冷氣、沒內裝、沒機電、沒景觀，連使照都拿不到，新市府還得再追加10億、等1年才能營運，經統計全市類似案件還有13項，要幫鄭文燦收爛攤至少還要花28億，全是隱藏性負債，要求全面清查「毛胚屋」。

凌濤說，桃園是六都唯一沒有美術館的直轄市，市民都引頸期盼，但他發現鄭文燦重大建設、桃園市立美術館，經費從34億暴增到37億，豈料預算膨脹後卻還是個「半成品」，為了搶發包，把景觀、室裝、空調、機電等13項工程全減項拿掉，工務局長汪在宙也坦言2024年完工後連使照都無法取得，讓凌濤痛斥：「鄭文燦政績就是毛胚屋政績！」

凌濤質疑，拿掉的全是最基本的功能性工程，為何可以輕易減項，就像花1000元買褲子還得額外買300元拉鍊才能穿上，新市府要再編列10億、等1年才能對外營運，等於桃美館造價高達47億、大增26％，且初步統計，桃園還有高達13項是「毛胚屋工程」，像是南門國小沒有機電要追加1.27億、青埔國小活動中心沒空調沒舞台要追加4800萬、復旦圖書分館要追加1.12億，新市府要幫鄭文燦收爛攤還要再編28.09億，加上桃園「心裡負債」1345億，鄭文燦隱藏性負債屢見不鮮，痛斥鄭文燦過去編列重大工程預算根本是詐騙桃園市議會。

一番話引爆綠營怒火，民進黨議員王珮毓諷刺1950年至今只有12年是綠營執政，藍掌權61年沒圖書館、沒美術館，強調因新冠疫情影響，缺人、缺料、物價上漲，過去市府透過減項儘早發包，在不影響整體工程時程下保障市民權益，斥文化局現在還有2圖書館發包後標商解約不願做、民政局活動中心也屢流標、都發局也有多少建照發出去卻蓋不出房子，直指是結構性問題。

擔任主席的副議長李曉鐘見衝突一觸即發，建議暫時休息，綠營拒絕堅持討論完議案，李尊重請綠議員魏筠發言，藍議員黃敬平提程序問題建議休息，王珮毓怒嗆：「不行！」藍綠一度唇槍舌戰互嗆，主席連忙裁示休息，避免衝突擴大。

重返議事堂後，魏筠說，政府有採購法、市府也有查核小組可以調查，斥議員不該用聳動標題帶風向，也諷刺吃米不知米價，不知環境變化。同黨議員林志強也說，工程調整是常態，議會不是危言聳聽帶風向的場合，鄭文燦為了扭轉藝文沙漠刻板印象而興建場館提供服務，市民有福氣，卻被政治化，質疑檢調、研考、政風都睡著了嗎？怒斥國民黨不要這樣檢肅過去。

「議員天上飛，只會出一張嘴！」民進黨黃崇真也諷刺，感謝凌濤幫忙青埔國小爭取冷氣，直指當時自己是該校家長會長，深知校方承受來自各方壓力，師生都急得跟熱鍋上螞蟻，為了確保不要流標進行必要減項，但這些都不是議員來擔，強調發包不出去受傷的還是學生和市民。

「追根究柢就是鄭文燦好大喜功，只有30億硬要做50億的事情！」凌濤說，減項後要再加回來，議價空間大減，恐被得標廠商掐脖走，這才是最大問題，也直言蓋好後沒冷氣、沒緊急出口標示根本無法營運，是現在式的問題，強調桃園2014年才升格直轄市才能有這些規畫，不要帶風向計算藍綠執政多久，要求市府全面清查毛胚屋工程，以及所有建設通貨膨脹議價空間總額，給市民交代。