國民黨新北市長侯友宜今受訪指出，新北市是台灣「最大市」也會「做大事」，民進黨新聞部主任張志豪表示，侯市府締結「市級對市級」的姊妹市數量只有10個，還是六都最低，這個數字至今依然沒有改變，侯市長怎麼好意思一直誇口要做大事。

張志豪說，尤其國際外交，需要長時間的經驗累積，實質互訪建立互信，侯友宜從副市長到市長任內至今，沒做就是沒做，數字會說話，不要說空話，尤其新北市「城市對城市」的市級姊妹市數只有10個，完全沒有成長，依舊是六都最差，可見侯市長始終漠視國際外交的重要性。

張志豪表示，看到高雄市積極布局疫後城市外交，陳其邁市長訪日成果豐碩，首長互訪不僅能夠持續強化雙邊情誼，也是行銷物產的最好時機。反觀侯市長只會口口聲聲說，「新北市在這幾年大家辛苦努力之下，帶著新北市是一個國際大都市的願景，也讓國家會更好」。

他說，在實際層面上，侯市長在2018年上任到現在第二任市長，僅與馬紹爾群島共和國賈盧伊特環礁市和美國加州庫柏蒂諾市締盟，外界顯然無法理解新北市到底成為了一個什麼樣的國際大都市。

張志豪強調，侯市府締結「市級對市級」的姊妹市六都最低，這個數字至今依然沒有改變，侯市長怎麼好意思一直誇口要做大事。過去侯市長用「侯侯做事騙城市」，現在想要用「友好城市騙國事」。或許在城市治理上，侯市長可以不斷用跳針式的「侯侯做事」來蒙蔽一切，但在國家層級上，如果侯市長還是依舊用淺碟語言，恐怕很難通過各項檢驗。