竹山工業區9日舉行「0303停電損失協調會」，台電南投區營業處副處長趙明清當場致歉。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山工業區日前停電，造成廠商損失，竹山工業區廠商協進會，9日邀集台電人員及業者 ，召開「0303停電損失協調會」；台電南投區營業處副處長趙明清當場致歉，並將依營業規章扣減電費，賠償用戶停電損失。

「0303停電損失協調會由竹山工業區廠商協進會理事長謝祝生主持，中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、南崗兼竹山工業區服務中心主任張玲玫都列席；台電則由趙明清、維護經理黃順瑞、竹山服務所所長黃超群代表出席。

謝祝生表示，雖然停電是偶發事件，但廠商確實因此蒙受損失，請台電合理補償；趙明清表達歉意，並允諾將廠商訴求帶回研議。

董正宗表示，竹山工業區發生無預警停電事件，但台電以最短時間恢復供電，事後也表達歉意足見誠意，廠商所提訴求，希望台電人員帶回公司審慎研議，盡快回覆廠商。

趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意，以後將持續加強配電線路設備維護工作，維持供電穩定；另為配合竹山工業區廠商用戶製程需要，將妥善安排計畫性停電工程，減少停電造成用戶不便。

針對營業損失部分，依台電公司規定，停止供電或限制用電時，除可歸責於用戶原因外，將依營業規章規定扣減電費，以賠償用戶停電損失。另依營業規章第19條規定，電業基於發、供電設備特性及運轉維護限制，無法保證永不停電，用戶對用電不能中斷的用電場所或設備，應視個別需要自備適當的發電機，或不停電電源裝置等，作為備用電源。