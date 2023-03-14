遭撞的變電箱幾乎被連根拔起，修復費用初估約10幾萬元。(圖／警方提供)

台電人員獲報後也緊急趕赴現場搶修，期盡速恢復附近住戶供電。(圖／民眾提供)

肇事車輛也因猛烈撞擊車頭幾近全毀，損失慘重。(圖／民眾提供)

金門金沙地區環島東路榮湖附近今(14)日下午發生一起自撞車禍，一名楊姓男子駕駛黑色自小客車疑似為閃避路上野狗，失控撞毀路旁變電箱，造成附近約200住戶停電；警方獲報後立即趕抵現場協處並疏導交通，以利台電人員進行搶修復電，初步估計修復費用約需10多萬元，肇事車輛也因猛烈撞擊車頭幾近全毀，損失慘重，所幸駕駛僅輕傷未波及路人。

警方表示，今日下午13時17分左右，楊姓民眾駕駛黑色自用小客車，沿金沙鎮環島東路1段往陽翟方向行駛，行經環島東路后水頭路段時，路旁忽竄出一隻野狗，楊姓民眾為閃避而把車輛右偏衝出路面後，拉回自撞左邊路旁變電箱，造成附近部分住戶停電，楊姓駕駛則有頭部鈍傷、右側膝部擦挫傷。警方據報趕抵現場迅速排除事故，經查楊男為無照駕駛，另實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒民眾，開車撞到貓狗，雖無涉肇事逃逸，但若不幸發生車禍，建議第一時間撥打電話報案，警方將追查是否有晶片、尋找飼主，追查肇事責任，對後續求償較有保障。另建議民眾汽車應加裝行車紀錄器，記錄行車時的一切影音行經路況，更能在事故發生時釐清責任，以利還原故事經過。

另依動物保護法規定，撞到動物時主觀上若有「故意」或「過失」致受傷害，依法可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，將視肇事情況對肇事者究責。