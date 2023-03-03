南投立委補選將在明天投票，民進黨蔡培慧對上國民黨籍前縣長林明溱，蔡培慧今天晚上在祖祠路夜市舉辦選前之夜「為南投爭1口氣」，民進黨不僅去年底9合1選舉大敗，3場延長賽已經輸掉嘉義市長選局及台北市立委補選，全黨用力輔選蔡培慧，稍晚包括蔡英文總統、民進黨黨主席賴清德等人都將到場相挺。

蔡培慧今天上午馬不停蹄跑行程，選前之夜3日晚上7點在祖祠路夜市登場，由立委羅致政、吳思瑤主持，3500位支持者塞滿現場，曾共事的前921重建基金會執行長謝志誠也上台細數蔡對南投的付出，蔡英文將於晚上7點半到場、賴清德壓軸登場，嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀等人都將上台宣講，全黨力挺蔡培慧，盼能打贏這場戰役。

蔡培慧今天晚上舉辦選前之夜，3500位支持者塞滿造勢會場。（楊靜茹攝）

黨部主委蔡銘軒細數林明溱過去的執政，批評是林明溱「讓南投人很生氣」，蔡銘軒說，林明溱承諾他當選立委要跟現任縣長好好配合，解決問題，事實上林明溱若當選，他跟縣長許淑華只是位置對調而已，若他們兩人能解決問題，之前就已改善了。請大家拿起電話，繼續為蔡培慧拉票。

前九二一重建基金會執行長謝志誠細數蔡培慧在921後對南投的付出，並表示，2005年來國民黨在南投勢如破竹，自從3年多前蔡培慧回到南投參選，給國民黨很大的壓力，國民黨已把蔡當作眼中釘，林明溱批評蔡是「空降」，將蔡培慧過去投入921重建的努力抹煞，自己要將蔡培慧當時付出告訴大家，還她一個公道。