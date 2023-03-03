南投縣立委補選4日將投開票，國民黨候選人林明溱3日晚間舉行選前之夜造勢晚會，藍營縣市長站台力挺催票，大家輪番上陣開講，現場支持者大喊「林明溱，凍蒜！」展現團結氣勢。

南投縣長許淑華說，因為她當選縣長後林把位置交給她，所以立委必須補選，她希望無縫接軌繼續為地方爭取建設經費；許提到8年前南投縣長黨內初選由林明溱勝出，並當選縣長，當時她跟立委馬文君全力支持。

許淑華指出，在林明溱當選縣長後，她才有機會選立委並順利當選；林明溱當選縣長後這8年來受到民眾的肯定，她跟立委馬文君全力當林的左右手，也在中央一路支持。

許淑華表示，執政黨雖然跟他們不同政黨，但是若林明溱跟馬文君當她左右手，相信可以為南投繼續爭取最大建設福利，相信林是最好的縣政推手，也是南投人最好的選擇。

許淑華說，希望南投縣有更好的發展，要人民為了家園站出來，選擇走同樣的路，支持服務地方30年的林明溱，這一戰全國都在看，這也是總統前哨戰，是黨意跟民意的對決，有不能輸的壓力，林明溱是南投人最好的選擇，為了自己的家園，一定要站出來投票支持。