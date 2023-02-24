行政院拍板，北北基桃1200月票將於7月實施。國民黨表示，北北基桃縣市首長兌現公共運輸生活圈月票政見，民進黨批評國民黨「收割政績」。媒體人張禹宣忍不住猛酸，民進黨「收割」做賊喊抓賊的功力，堪稱一絕。

張禹宣今(24日)在臉書粉專貼文表示，今天1200月票拍板的消息，民進黨開始大肆操作國民黨收割，民進黨很有風度，為了人民毫不介意的操作。但事實上，不管是「收割」還是「切割」，這「二割」民進黨絕對堪稱政壇一哥。

張禹宣接著指出，新北市長侯友宜早在2020年提出月票納入桃園的構想，在去年選舉期間，9月30日，桃園市長張善政也提出納入桃基大北部月票1280元的政策，當時反倒是民進黨立委鄭運鵬等人群起反對抨擊。直到11月8日，民進黨才拿香跟拜拋出1200月票，事到如今，卻嘗試透過媒體與風向的帶動。他不禁酸說，論及「收割」做賊喊抓賊的功力，民進黨堪稱一絕。

另外，張禹宣指出，陳建仁也上演了「切割」大戲。當被問到陳宗彥時，卻裝可愛聲稱「是有點震驚」，用毫不知情推託，最後甚至拒絕道歉。以「他有很好的行政經驗，是政府內很好發言人的角色，當時考量是這樣」，切割得一乾二淨。他忍不住說，遇到功勞時搶第一，扛責任時不見人影，這「二割」民進黨絕對是一哥。