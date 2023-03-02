南投立委補選倒數，藍綠兩陣營陷入激戰，民進黨今再度催票，瞄準青年返鄉投票，召開「南朋友站出來，3／4回家投票」記者會，喊出「這一次去投票會不一樣 」。

民進黨 青年部主任阮俊達分享這次去南投輔選兩個心得，一是南投需要一位用心服務的立法委員。二是則是蔡培慧一直都在南投，想要服務故鄉的初衷，也從來沒有改變過。拜託大家，這週六，戶籍在南投縣第二選區的朋友，一定要回家投票。有投票，才會有改變南投的機會。

國務青代表林同學表示，知道南投需要改變，南投需要像蔡培慧這樣會做事的立委來為大家服務，這週六一定要回家投票，一定要投給1號蔡培慧，讓南投有機會可以改變。

南投青年代表陳同學提到，這二十年南投的光景如出一轍，都沒有改變。他不希望下一個二十年還要繼續看到這樣的光景。他跟很多南投學子一樣，高中就離鄉背井到台中唸書，大學到台北念，畢業後，回到南投，希望可以替自己的家鄉做出點改變，但南投因為薪資、交通建設、醫療環境至今仍未得到充足的改變，不禁令人擔憂如果南投一直沒改變，年輕人該怎麼辦？

立委林靜儀表示，大家到南投，一定很難看到年輕人。國民黨林明溱口口聲聲說的三十年政績，就是連青年人的政策做不出來，讓南投的青年朋友缺乏良好的就業機會，導致大家都要離鄉背景。

林靜儀強調，這一次去投票會不一樣，請大家3月4日回家去投票，也打電話給南投第二選區的朋友請他們出門投票，並留意周遭是否有賄選行為，全台灣一起挺蔡培慧，讓蔡培慧當選，南投第二選區也會和中二選區一樣改變。