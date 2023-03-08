台北市議員徐巧芯日前宣布投入松信選區立委提名，挑戰黨內資深立委費鴻泰，民進黨今中執會通過綠版大局條款，不建議現任議員落跑參選立委；民進黨松信選區議員、中執委許淑華表示，民進黨在該選區沒有現任立委，她雖具有議員身份，但可參選立委，她會努力爭取。

許淑華會後受訪表示，議員對外還是要有社會責任，這次中執會通過的條款只是用鼓勵方式、原則性態度，不過就算依照建議的條款，他並未受到限制，所以她會努力爭取。

許淑華說，才剛當選的議員參馬上就去選立委，會讓當地選民有觀感問題，因為要經營一個選區不是那麼容易，沒有在基層扎根是無法跟對手抗衡。

她認為，這個原則定下來是很合理的， 她盤點了一下，目前民進黨現有的立委選區表現都很好， 還是要各司其職，議員還是要把責任做好，立委、議員是可以相輔相成。

她說，自己不管當議員還是立委，就都在這個選區，沒有落跑問題，會讓服務再升格，兵來將擋水來土掩，做好自己的本分。