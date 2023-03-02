2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨總統人選尚不明，呼聲最高的新北市長侯友宜表態時機點各界好奇。對此，前立委沈富雄今（2）日就表示「台灣的民主政治，用選票選出來的，用『民意為歸』是一條必經之路，而且這條路是康莊大道，是非常有力量的」，引發討論。

沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「現在民進黨就是一個不厚道、不誠實，而且玩鬥爭的政黨，國民黨要相對於民進黨，不是只有內容、態度的問題，而是要用什麼樣的語言給人民交代」，沈富雄也提及，「對於侯友宜的三平三安，還要有三坦」。

沈富雄更接著說，「首先是『坦白』，要說老實話，不能委婉曲折去講有的沒的；再來是『坦承』，講話的口氣要坦承，這是民進黨很缺的一項，沒誠意，這點侯友宜很高分；最後是『坦率』，我覺得侯友宜有點欠缺，但坦率的感覺會把中間選民的票洗進來，侯友宜要做到這三點不太難」。

而對於侯友宜的國際觀和兩岸論述，沈富雄則認為，兩岸論述就是用「用智慧去論述，以民意為歸」，但是台灣的民主政治，用選票選出來的，用「民意為歸」是一條必經之路，而且這條路是康莊大道，是非常有力量的。國民黨講論述的時候一定要簡單，讓人民聽得懂。因此沈富雄認為，「以侯友宜這個人的風格，以這個人的話術、語言技巧，我覺得不做第二人選了」。