台灣民意基金會董事長游盈隆，今接受網路節目主持人黃光芹專訪提到，民進黨主席賴清德上任後，面對是民進黨去年九合一選舉的爛攤子，「蔡培慧沒有被賴清德放生」；南投這一仗國民黨有輸不起壓力，民進黨意外撿到全黨氣勢不一樣，南投這場補選，還是有一定指標性意義。

對於即將登場的南投立委補選，游盈隆說，這一局情勢變化，關鍵地方是南投市，南投市是許淑華大本營，最後關頭就看神力女超人。

他說，賴清德的做法是跟蔡英文不一樣，陳其邁當代理主席時兩場補選，台北市立委補選，吳怡農當初還被「放生」，被說是「一人武林」；蔡培慧沒有被賴清德放生，蔡是蔡英文嫡系人馬，賴清德以現在人氣，去輔選是有震撼力，綠營現在士氣低弱，黨主席御駕親征，黨公職都下去。

談賴清德派副秘書長黃建嘉，嫡系人馬入駐競總，若真翻盤，南投就算變天，如何看賴清德的意義？游盈隆認為，這是一場補選，對民進黨來說，能贏當然求之不得，三連敗劃下句點，士氣也不會崩塌，若說什麼了不起2024前哨戰，大可不必，對民進黨來說是非打不可，打輸應該，打贏是「真正嗷（厲害）」。

至於國民黨？他說，有輸不起壓力，南投十七年沒出過一席民進黨立委跟縣長，且在民進黨聲勢做弱時，元氣尚未恢復，府院民間聲望都還在中低檔徘徊，國民黨若被打敗，那就大意失荊州，太靠勢。

被問到若銅牆鐵壁沒被打破，可以換算說，賴清德2024這一仗以下也沒那麼好打？他說，也沒那個意義，這場戰是前面爛攤子一部分，去年底九合一打了一個敗仗，若說這是主震，後面補選都是小震、餘震，去年底九合一選舉（爛攤子），可望在南投補選劃下句點。

提到邱莉莉台南正副議長涉賄選案？游盈隆說，賴清德上任後，至少已經撥亂反正，把黨拉回來。