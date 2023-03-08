國民黨市議員徐巧芯等屢屢向黨內資深立委叫陣，引發爭議，民進黨今中執會討論「大局條款」，做成不建議現任議員參與2024立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則；據轉述，黨主席賴清德會中要討論選務相關事項時主動提到，現在議員會有負選民所託，今天是通過原則性宣示，為了大局，「這是對民進黨加分，我們有更長遠目的在」。

此外，會中通過「2024大選提名策略小組」，由前屏東縣志醠潘孟安擔任召集人，成員包含黨團總召柯建銘、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、英系立委羅致政、立委蔡易餘、正國會會有總統府秘書長林佳龍、中常委陳茂松、新系副總幹事段宜康、劉維鈞、蘇系立委吳秉叡、綠色友誼中執委林益邦、湧言會立委王定宇、民進黨祕書長許立明。

據轉述，賴清德在通過「2024大選提名策略小組」後，從桌上拿出一張Ａ4紙指出，現在議員會有負選民所託，現在議員會有負選民所託，今天是通過原則性宣示，為了大局，「這是對民進黨加分，我們有更長遠目的在」。

據轉述，賴清德指出，做成不建議現任議員參與2024立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則；隨後黨主席聽取大家意見，據轉述，有湧言會中執委率先力挺指出，國民黨徐巧芯、王鴻薇及更甚侯友宜也要落跑，支持主席原則性宣示。

不過有英系、正國會及蘇系中執委則反對，認為，這樣是否有限制性？不讓議員參選，但是現在有很多議員要參選立委，不符合民主原則；有縣市議員都是議員選完選上立委，這樣人怎麼流通；民進黨和國民黨不一樣是保障現任，自己也是透過初選，要大開大闔。

據轉述，新系中執委也支持，並強調，沒有強制性，只是原則性宣示，也來不及送全代會，「我們要告訴國民黨，我們跟他們不一樣」。

由於此項建議，並無強制性，只是宣示作用，因此無異議通過此項建議。