前副總統呂秀蓮14日赴立法院親自宣傳「民間國是會議」，先後到民進黨、國民黨、民眾黨團拜會。圖為民眾黨團。（楊亞璇攝）

前副總統呂秀蓮14日赴立法院親自宣傳「民間國是會議」，期盼跨黨派立委能踴躍參與，徹底檢討國策和兩岸關係，形成「台灣新共識」，朝野黨團態度正面，皆稱會做妥善安排。國民黨團總召曾銘宗稱捍衛和平主權尊嚴是最高守則，民眾黨團總召邱臣遠也稱，兩岸和平先決條件還是尋求台灣內部共識。

呂秀蓮日前宣布，3月19日將召開超越黨派、族群、宗教的第一場「民間國是會議」。會議第一輪將分別在北中南分區主辦，再擇期召開全國國是會議，內容為「國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力與台灣共識的建構」四大專題。

她上午10時起，先後到民進黨、國民黨、民眾黨團拜會，每站停留30分鐘，民進黨團由黨團幹事長鄭運鵬接待。鄭運鵬表示，呂秀蓮一直用進步的腳步看待台灣及國際局勢，這次舉辦的民間國是會議，相信以呂的身分、資歷都很有資格，而黨團也會做最好安排，「請副總統放心」。

國民黨團總召曾銘宗表示，他代表黨團對呂秀蓮過去在國家社會的貢獻表達敬佩之意，他非常贊同要召開國是會議，民進黨執政6年多來，每一次遇到重大事情，說要朝野團結一致對外，但是都只是口頭禪，在立法院最明顯都是多數暴力，一點不尊重在野黨，民進黨不但要面子、裡子，還毒打在野黨一頓。

曾銘宗指出，呂秀蓮要召開民間國是會議，國民黨團大方向贊成，尤其是捍衛和平主權尊嚴，中華民國是主權獨立國家，國民黨創建中華民國，一定捍衛主權、和平、自由，也會鼓勵黨團同仁有空盡量參加。

民眾黨團總召邱臣遠說，目前藍綠兩黨兩岸政策有失偏頗，主席柯文哲一直倡議聯合政府、全民參與，如何凝聚台灣共識面對未來挑戰至關重要，民眾黨兩岸政策為兩岸和平、台灣自主，兩岸和平穩定先決條件還是要尋求台灣內部的共識，希望在這個時刻政治領袖要展現高度的政治智慧與勇氣，以全新視野思考台灣，非常開心呂秀蓮舉辦這樣的活動，感謝呂秀蓮邀訪，民眾黨團會做後續安排。