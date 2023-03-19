前台灣團結聯盟主席蘇進強19日表示，兩岸在軍事上雖然保持相互威脅與嚇阻的態勢，但民間社會、經濟文化的交流活動，卻相當活絡甚至相互依存。就兩岸如何跳脫統獨的「敵意螺旋」與化解台灣的「民主內戰」，他認為，需從「尊重歷史，承認現實，放眼未來」3個面向才能走出第三條路，而台灣內部的「和解」是對大陸談判最大的利基。

蘇進強在北區民間國是會議上表示，台灣已經歷3次政黨輪替，但藍綠政黨壁壘分明，選舉議題圍繞在統獨衝突，以及親中與抗中交互糾葛抗衡下而漸趨分裂。同時，兩岸和戰的爭議，也在美中大國角力，加上「今日烏克蘭，明日台灣」的渲染，使台灣在印太地緣戰略的角色受到全球矚目。

蘇進強指出，庶民經濟在疫情中的崩壞，選民對執政黨系統性的貪腐與傲慢的反感，加上對兩岸開戰的憂慮，是綠營在2022年九合一大選敗選的主因。但他直言，除了統獨的糾葛與藍綠的對立外，台灣難道沒有第三條路？

蘇進強認為，台海兩岸的本質，若僅以「非統即獨」等二分法的觀點做為兩岸關係的「終局」，不僅兩岸的敵意螺旋漿無休無止，台灣內部的「民主內戰」亦必越演越烈。被民粹主義撕裂的台灣，其實不待中共武力相向，就可能因內部衝突而崩解。

蘇指出，兩岸在軍事上雖然保持相互威脅與嚇阻的態勢，但民間社會、經濟文化的交流活動，卻相當活絡甚至相互依存。以近10年兩岸經貿關係而言，台灣每年從大陸出超平均達1200億美元，ECFA的簽訂更使台灣各類產品獲利成長，但因近年疫情及兩岸政治敵意日深，台灣農漁業首當其衝，可見兩岸在政治上的共存共榮，是經貿關係互利雙贏的重要因素。

他批評，民進黨為了「去中國化」，竟然連中華民國的國號，與在台灣已成為全民生活重要元素的中華文化也要棄之如敝屣。而中華文化是全球華人的共同資產，非中共獨有，且近9成的台灣在地民眾，祖先、信仰、風俗習慣皆由大陸渡海而來，兩岸人民的「同根同源」，又怎能用政治意識形態一刀兩斷？

蘇認為，統獨問題需從「尊重歷史，承認現實，放眼未來」3個面向才能走出第三條路，由台灣內部朝野達成共識做起。包括：朝野均以「中華民國」的民主憲政體制做為共同的國家認同，研擬內閣制「聯合政府」的可能性；召開朝野國是會議，討論兩岸和平發展、共存共榮、互利雙贏的策略方針；賡續復興發揚中華文化，與台灣主體多元文化互為表裡、互不相斥等。

蘇指出，台灣內部的「和解」是對大陸談判最大的利基，而中華民國的民主體制、憲法及增修條文，也蘊含對大陸地區尊重、包容、欣賞、分享，及對未來兩岸和平發展的各種可能，一旦朝野達成共識，即可透過兩岸產官學的渠道，與大陸展開對話與談判。

內容包括：兩岸共謀復興中華文化，以中華文化做為兩岸社會、產學交流、互信的基礎；以金馬地區做為兩岸和平實驗區，雙方建立軍事演習通報及海上相互救援的聯繫機制；大陸停止繞台軍演的武力威嚇；賡續深化ECFA並恢復貨貿、服貿談判；暢通兩岸兩會協商，陸委會、國台辦互派代表常駐北京與台北；兩岸共組「台海和平發展委員會」，加強兩岸的溝通了解。