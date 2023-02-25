國民黨2024總統人選產生辦法，成政壇焦點。國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱表示，現在關鍵就在黨主席朱立倫身上，她希望朱能充滿智慧，做出一個能在歷史上留名的決定，把這場大事處理完，相信朱能挽回更多的形象。至於新北市市長侯友宜，她也希望他若有意願就趕緊表態，同時也必須說清楚台灣在兩岸及國際的路線問題。

洪秀柱今（25）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前藍營有意參選或民間呼聲高的候選人，都各自有問題要處理。黨外潛在人士的確吸引一群基層支持者抱有期待，但目前卡在不具有被提名資格，所以要如何獲得國民黨提名，就直接面臨了制度與整合上的困難。

至於橫掃各大民調的新北市市長侯友宜，洪秀柱直言，他有自己的考量，認為還沒到那個時間點要表態，但現在民主時代沒有什麼黃袍加身、萬民愛戴、非你不可的情況，任何一個人有意願來承擔這責任，都值得肯定，因為這是個重擔；但要贏的話，不但要有意願還要有實力，所以希望侯若有意願就趕快表態。

針對侯友宜，洪秀柱特別提醒，侯必須要講清楚路線問題，畢竟總統大選無法避免兩岸關係，台灣在國際間何去何從也是重要議題，這些都不能模棱兩可，不可能藍、綠的票都要，從中找出一個迷迷糊糊的所謂「中間路線」，那是不可行的。