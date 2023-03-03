民進黨政府推《全民防衛動員準備法》修法，民進黨今卻批國民黨主席朱立倫「用『全動法』扭曲造謠中傷蔡培慧」，新聞稿中法案名稱也已改為《全民防衛動員法》。國民黨反批，修法草率自家人都不挺，竟還有臉指控在野黨造謠？

國民黨發言人林家興表示，民進黨「施政無方」在新內閣上路後「始終如一」，涉及國安、全民國防的重要法案修訂，不僅未與社會溝通就草率推案，連綠營內部立委群組都炸鍋，造成社會動盪與家長與孩子恐慌，民進黨該當何罪？

林家興說，國防部預告將修正的《全民防衛動員準備法》修正草案，諸多條文有鉗制媒體言論自由、將16歲以上不分男女的未成年孩子納動員造冊捲入戰火等疑慮，更有「空白授權」、「定義模糊」等問題，為民進黨違憲濫權大開方便之門。

林家興認為，民進黨魯莽、粗糙推動全動法修法，不僅傷害社會對全民國防信心，也讓國內外看到民進黨政府對國防事務是「外行領導內行」、「政治凌駕專業」，對台灣安全危害之深，已到不可挽回地步，非得政黨輪替才能徹底根治。

林家興說，民進黨政府之前強推「數位中介服務法」立法，要管制網路言論自由，已讓社會譁然，此次再推全動法修法，更破壞我國民主法治與基本人權；若推行此修法於理有據，為何在社會反彈傷及民進黨南投立委補選選情就急喊卡？