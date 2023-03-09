民進黨中執會8日通過2024年總統及區域立委提名初選作業等相關事宜，宣示不建議現任議員參與2024立委選舉，但艱困選區或無現任立委選區除外。針對民進黨主席賴清德稱「現任議員選立委，會有負選民所託」，媒體人張禹宣則舉賴清德昔日作為反酸。

針對賴清德稱現任議員投入立委選舉恐有負選民之託，影響社會觀感的說法，張禹宣昨(8)日在臉書指出，民進黨當前高達62席的立委，光現任連任位置都不夠擺，同時排除掉艱困選區，此舉明顯是針對國民黨而來。此外，張禹宣提到，賴清德也曾做過同樣的事，「離譜程度有過之無不及」，並認為受害的民進黨立委王定宇最清楚。

張禹宣指出，2007年時任立委的賴清德，有意角逐2009年的台南市長大位，卻不願空出立委席次，堅持要角逐連任，引發有意參選的王定宇不滿，賴清德聲稱沒有參選市長，雙方互槓，最終由賴清德出線。未料，王定宇在2008年宣布不連任議員，將直接角逐市長大位，曾說不選的賴清德再度出現，遭到王定宇痛批「剛連任立委又參選市長」。

「賴清德你有什麼資格討論社會觀感，辜負選民期待？」張禹宣痛批賴清德曾說不選台南市長，還反控同志抹黑，最後又跳票跑去參選，不知至今有無向王定宇致歉過？