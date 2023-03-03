日媒《日本經濟新聞》近日1篇報導指稱我退役軍官9成賣情報，引發台灣輿情炸鍋。該報導中還提到，台灣最大的問題是「共諜太多」，總統蔡英文至今也無法掌控軍隊。國民黨台北市議員游淑慧2日在《新聞大白話》節目強調，該日媒貶低國軍操守、操弄省籍情結固然令人生氣，國防部的澄清也弱到爆。從蔡英文過去處理私菸案可看出，蔡是掌握國軍太多，而非沒有辦法掌握，而蔡英文唯一會被清算的可能就是政黨輪替。

游淑慧表示，飛彈經過台灣，我們透過日本媒體才知道；我們的總統這麼無能，無法掌控三軍？我們又透過日本媒體才知道。不得不說《日本經濟新聞》這篇報導十分惡劣、惡毒，而且不實。第一，他把國軍形象貶抑到一個什麼樣的地步？把國軍的操守看低到什麼一個程度？第二，他還要去操弄台灣已經幾十年沒有人再去提起的本省跟外省之間的隔閡，過去就是民進黨最早去操弄本省跟外省之間的對立，讓人很生氣。

「第三個生氣的地方是，我們國防部的回應跟澄清簡直弱到爆！」游淑慧強調，之前國防部常說認知作戰、假訊息、國人不要相信，這一篇不就是認知作戰、假訊息嗎？不要說國軍本省外省，哪怕是現在的國民黨，9成5都是本省人！分這個有意義嗎？我們都在這塊土地上，就連民進黨這個最愛操弄省籍情結的政黨，現在都不敢再講這件事了。結果一個外國媒體還來挑弄這個議題，而國防部卻一副沒事發生的樣子。

游淑慧質疑，蔡英文怎麼會沒有辦法掌握國軍呢？大家記得，我們的國軍多麼拍她馬屁？「總統我愛妳！」（主持人錢子：還有巧克力，巧克力是阿扁）之前總統府發生走私菸的事情，總統府侍衛長、警衛室主任記過1年以後，升官的升官，調任的調任，升少將的升少將，如果蔡英文沒有權力的話，她的國王人馬可以這樣子嗎？先假裝給你懲處一下，第二年給你升官。所以蔡英文就是掌握國軍太多了，不是沒有辦法掌握。

「講到英賴，是不是互相在搞對方、卡對方？此刻完全沒有！完全是一致對外！」游淑慧強調，因為蔡英文唯一會被清算的可能，並不是賴清德當選，而是政黨輪替！