《日本經濟新聞》近日指我約九成退役軍官提供情報給中共當局，民進黨立委劉世芳據以提案要求政府清查過去5年退除役軍士官是否違反保防相關規定。國民黨昨批，這種惡質造謠已嚴重打擊國軍士氣與信心，劉提案是懷疑國軍忠誠度？

國民黨表示，此時此刻國軍將士需要不分朝野集體挺身闢謠，民進黨立委竟還以「未知的消息來源」，作為清查退役士官的提案設計基礎，甚至連為國軍挺身而出的言論都沒有，難道民進黨政府認同相關謠言？民進黨是國軍家人還是敵人？

國民黨表示，整起事件至今仍未被證實，更何況沒有任何證據佐證他們是共諜，相關媒體利用省籍爭議挑起矛盾爭端，造成民眾對於國軍將士產生猜忌與矛盾，民進黨還附和部分媒體捕風捉影，瓦解台灣人民對國軍信任感。

國民黨說，絕對支持防範共諜規範，也絕對相信國軍將士捍衛中華民國的決心，政府不能依據謠言作為清查國軍理由，劉世芳提案已嚴重打擊國軍將士的士氣，呼籲政府挺身闢謠，千萬不能因謠言傷害國軍愛台灣、愛中華民國的心。