2024總統大選，國民黨人選仍未明朗，國民黨主席朱立倫從今（9）日起，將與黨務幹部拜會徵詢執政縣市長、黨籍立委等意見領袖，了解黨內對要辦初選或直接徵召有無共識，至於朱是否參選，黨祕書長黃健庭強調，朱已講過希望徵詢民調不要納入他。對此，資深媒體人黃揚明直言，朱立倫從政治明星變成戰力外，就是「不乾脆」所造成。

朱立倫近期被問及國民黨2024總統人選時，都強調會提名最強的人，並點名新北市長侯友宜是最強母雞，不過朱未曾正式表態不參選，引發外界關注。然而昨日黃健庭被問及朱立倫是否參選2024時表示，朱已講過希望徵詢民調不要納入他。

對此，黃揚明今在臉書質疑，朱立倫本人為什麼不親口說不參選2024，而是透過黨祕書長轉述？黃揚明直言，朱立倫從政以來，一直是國民黨的政治明星，如今變成戰力外，說穿了，就是「不乾脆」。

黃揚明指出，朱立倫在2015年聲望最高的時候，不願意表態參選，但洪秀柱被提名了後，卻發生「換柱」一事，由他參選總統，最後只拿了381萬多票、31％得票率；2019年的總統初選，朱率先表態，但僅有17.9％支持度，從此再無明星光環。黃揚明直言，朱立倫的個性造就現在他的政途。