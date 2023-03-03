《日本經濟新聞》報導，台灣國軍有高達9成退役軍人當了共諜，民進黨立委劉世芳提議連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。前國安會副祕書長楊永明批評她這樣子是「愧對台灣人」。對此，劉世芳表示，共諜才是打擊國軍士氣的老鼠屎。

劉世芳昨臨時提案完成連署，要清查退伍軍士官，除了楊永明外，前立委郭正亮也相當不滿，高聲砲轟「莫名其妙、毫無水準 」；劉世芳表示，昨天的質詢與提案就是要讓退輔會澄清，揪出真正的共諜、證明國軍弟兄的清白。

她指出，從2014年以來發生多起退役將領涉及共諜案，引發國人疑慮，昨天的質詢與提案就是要讓退輔會澄清，揪出真正的共諜、證明國軍弟兄的清白，她再次重申，我們相信國軍弟兄愛國、愛台的情操，但面對不合理的指控，退輔會就應該挺身而出為榮民同胞捍衛清白。

劉世芳強調，調查不會打擊國軍士氣，共諜才會；國民黨槍口對內、不給退輔會證明退役軍士官清白的機會，反而讓真正的共諜逃過一劫，成為共諜幫兇。

立法委員羅致政指出，針對外媒的指控，最好的回應當然就是事實的呈現，從國家安全的角度來看，這些清查跟了解，本來就是政府應該做的事情。

立法委員何志偉表示，大家對於這種亂寫的東西，每個人都很憤怒，日媒的新聞報導9成太假了、太過分了，因為沒有這件事情，澄清要有所本的澄清，一定要幫退伍軍人澄清、釐清相關事情，這個提案是為了讓相關訊息更加清晰，面對假消息勇於釐清、澄清，這才是負責任的表現。