日經新聞報導質疑「台灣軍官大多是『外省人』，如何『護台』？」、「九成台灣退役軍人赴陸『做間諜』 」等引發爭議。新黨今天與前新聞局長鍾琴以及退役軍人前往「日本台灣交流協會」大門口抗議日經新聞的報導。新黨副發言人游智彬呼籲應該召回駐日代表謝長廷，對日本國以示抗議

游智彬痛批綠營高官權貴子弟不當兵，專門交老百姓的小孩去送死。國軍24小時待命為中華民國賣命，受到日方羞辱不見綠營高層聞問，還有什麼比這個更讓人心寒？更可惡的綠委劉世芳居然還聞雞起舞，配合日方踐踏國軍，提案調查國軍，這是對中華民國國軍落井下石。

游智彬同時呼籲外交部即可召回駐日代表謝長廷，嚴正抗議日本政府破壞台日友好，要求日經新聞道歉，甚至進一步驅逐日經記者離開台灣。游智彬也特別提到根據台灣法令，操作假新聞必須關三天，要求警方依法行政，即可逮捕日經新聞相關人員。

新黨輿情中心主任季節也質疑，面對立委要求外交部和駐日代表謝長廷都應該表態要求日媒澄清，行政院長陳建仁竟說「因為外交部的反映比駐處更直接，所以就以外交部的方式來澄清」。綠委更直接在立法院提案，要政府清查過去五年之退除役軍士官有無洩密情事，民進黨這種配合外媒羞辱退伍軍人的行為，還好意思自稱是最重視國軍的政府？